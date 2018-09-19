Парубий подписал закон об увеличении количества членов ЦИК

Документ подписан прямо в сессионном зале перед закрытием пленарного заседания. При этом глава парламента заверил, что передаст его на подпись президенту Украины.

Перед этим Верховная Рада не поддержала проекты постановлений, которыми ряд парламентариев предлагал отменить результаты голосования за закон 18 сентября. В свою очередь Парубий выразил уверенность, что в четверг парламент обновит состав ЦИК.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов. Закон вступит в силу со дня публикации.

Таким образом, как сообщал УРА-Информ, теперь все фракции и группы в парламенте будут иметь своих представителей в ЦИК.