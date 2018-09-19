На Донбассе за время российской агессии погибли 2 911 военных, - Порошенко

Украинские военные положили свою жизнь за то, чтобы остановить экспансию России, в том числе в украинскую политику и культурное пространство. Об этом в среду, 19 сентября, во Львове заявил президент Петр Порошенко.

По его словам, он уверен, что 20 сентября Верховная Рада поддержит его инициативу о закреплении в Конституции стратегического курса страны на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора.

Он также отметил, что введение квот на трансляцию украиноязычной музыки в эфире принесло позитивные результаты, и теле- и радиостанции перевыполняют установленные законом нормы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Львовская областная рада во вторник, 18 сентября, ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Соответствующее решение было принято на сегодняшней сессии. Такое решение поддержали 57 депутатов, при 43 необходимых. Таким образом, теперь в области нельзя использовать русскоязычный культурный продукт в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.