Министр Великобритании приехал с визитом на Донбасс

В ходе визита, лидер оборонного ведомства первым делом посетил Краматорск. Уже на месте он встретился с командующим операции ОСС Сергеем Наевым. Он ознакомил канадского чиновника со всеми деталями предстоящей ситуации на востоке Украины.

Кроме того, Наев показал ему как проходит работа вдоль линии соприкосновения, где чиновник собственно проверил как работает оборона и лично общался с украинскими бойцами.

Также Гевина ознакомили с работой контрольно-пропускных пунктов, которые должны обеспечивать безлопастный проезд и не допуск пропагандистов или российских военных. Политик обсудил с украинской стороной дальнейший план действий в отношении РФ.

Особое внимание на переговорах предоставлялось вопросу скорого восстановления инфраструктуры Донбасса. Добавим, что американское правительство всеми силами готово способствовать улучшению политической ситуации в Украине и на оккупированных территориях страны.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", в течение сегодняшнего дн российские оккупационные войска более восьми раз нарушили режим прекращения огня. Как известно, проросийские боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.