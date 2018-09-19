20:59 19.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД проверяет подлинность видео о выдаче украинцам в Закарпатье венгерских паспортов - ВИДЕО

Министерство иностранных дел начало проверку подлинность видео, где показана выдача украинцам в Закарпатье паспортов Венгрии.

МИД проверяет подлинность видео о выдаче украинцам в Закарпатье венгерских паспортов - ВИДЕО

Об этом в среду,19 сентября, заявил журналистам министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, аутентичность этого видео проверяется, поскольку должны сделать это как серьезные люди.

Чуть позже министр написал в своем Twitter, для этого он встретится с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее, - отметил Климкин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, появилось видео, на котором якобы украинцам в Закарпатской области выдают паспорта граждан Венгрии с просьбой не сообщать об этом украинским властям.


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