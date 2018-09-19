Комитет ВР просит миллиард гривен на кредиты для молодежи

Комитет Верховной рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма обратился с предложением к Кабмину выделить более одного миллиарда гривен для молодых семей и одиноких граждан.
Как информирует правительственный портал страны, такие финансы заложены в проекте госбюджета-2018.
Кроме того, правительство просят ускорить процесс с выделением жилищной площади молодым людям.
В Комитет также пришло поручение восстановить государственное наблюдение для статистики по учету граждан, которые нуждаются в новом жилье или какой-то помощи от правительства страны.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", к концу осени 2018 в Украине заработает национальный фонд стартапов. Из бюджета на такую инициативу было выделено 50 млн грн. Как отмечается, что соответствующие гранты будут выдаваться только зарегистрированным компаниям.