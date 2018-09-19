12:54 19.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Комитет ВР просит миллиард гривен на кредиты для молодежи

Комитет Верховной рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма обратился с предложением к Кабмину выделить более одного миллиарда гривен для молодых семей и одиноких граждан.

Комитет ВР просит миллиард гривен на кредиты для молодежи

Как информирует правительственный портал страны, такие финансы заложены в проекте госбюджета-2018.

Кроме того, правительство просят ускорить процесс с выделением жилищной площади молодым людям.

В Комитет также пришло поручение восстановить государственное наблюдение для статистики по учету граждан, которые нуждаются в новом жилье или какой-то помощи от правительства страны.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", к концу осени 2018 в Украине заработает национальный фонд стартапов. Из бюджета на такую инициативу было выделено 50 млн грн. Как отмечается, что соответствующие гранты будут выдаваться только зарегистрированным компаниям. 


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