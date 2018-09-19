Комитет ВР по нацбезопасности не поддержал проект бюджета на 2019 год

С его слов, он и его коллеги комитета не станут поддерживать проект государственного бюджета, который будет продолженный украинским правительством. Вместе с тем чиновник поведал о проблемах нехватки средств на оборонном предприятии.

Как утверждает Винник, при не поступлении 7 млрд гривен на государственный оборонный заказ министерства обороны, они будут добиваться начисления через общий фонд без использования инструмента государственных гарантий. Ведь, как известно, за счет ранее указанных средств можно было бы отремонтировать технику и вооружение.

Напоследок народный депутат подчеркнул, что такой инструмент в бюджете также предусмотрен на 2019 год в размере 5 млрд грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", к концу осени 2018 в Украине заработает национальный фонд стартапов. Из бюджета на такую инициативу было выделено 50 млн грн. Об этом рассказала координатор фонда Дебора Фейрлам.