15:58 18.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100203897:nastya

В Раде произошла перепалка между нардепами

Сегодня во время заседания ВР народный депутат Александра Кужель и представитель президента Ирина Луценко, а также фракция «Батькивщина» отказалась участвовать в дальнейших голосованиях.

В Раде произошла перепалка между нардепами

Как сообщают украинские СМИ, все произошло из-за замечания председателя Андрея Парубия, который был возмущен отсутствием некоторых депутатов и лидеров фракций.

Сначала к слову была приглашена Ирина Луценко и она была не согласна с тем, что в зале нет Тимошенко. И раскритиковала ее за политическую халатность.

После чего к слову была приглашена Кужель. Ее очень возмутили слова представителя партии Порошенко, и несуразные обвинения Парубия в отношении лидера "Батькивщины", тем самым нарушая регламент.

К слову, заседание не продолжалось до тех пор, пока глава парламента не извинился перед партией, чтобы продолжить голосование без перепалок.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины внесла некие изменения в закон, который защищает правовой и социальный статус военнослужащих. Отметим, что закон призван социально защищать и создавать благоприятные условия для украинских военных, которые приехали из оккупированных территорий.


Поделиться
Читайте также:
 
Европа призвала Российскую Федерацию освободить Сенцова Нацполиция получила от Европейской миссии 150 компьютеров - ФОТО Эксклюзив: Инвестиционного подъема в этом году Украина не испытает, — И. Чаленко Путин и Эрдоган играют в деэскалацию в Сирии
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив