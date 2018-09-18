В Раде произошла перепалка между нардепами

Как сообщают украинские СМИ, все произошло из-за замечания председателя Андрея Парубия, который был возмущен отсутствием некоторых депутатов и лидеров фракций.

Сначала к слову была приглашена Ирина Луценко и она была не согласна с тем, что в зале нет Тимошенко. И раскритиковала ее за политическую халатность.

После чего к слову была приглашена Кужель. Ее очень возмутили слова представителя партии Порошенко, и несуразные обвинения Парубия в отношении лидера "Батькивщины", тем самым нарушая регламент.

К слову, заседание не продолжалось до тех пор, пока глава парламента не извинился перед партией, чтобы продолжить голосование без перепалок.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины внесла некие изменения в закон, который защищает правовой и социальный статус военнослужащих. Отметим, что закон призван социально защищать и создавать благоприятные условия для украинских военных, которые приехали из оккупированных территорий.