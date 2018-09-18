В Нью-Йорке во вторник откроется очередная сессия Генассамблеи ООН

Председательствовать на сессии будет Мария Фернанд Эспинос Гарсес. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте ООН, накануне в Нью-Йорке завершилась 72-я сессия и ее председатель Мирослав Лайчак передал полномочия своей преемнице из Эквадора - Марии Фернанде Эспиносе.

Она уже принесла присягу и заверила, что приоритетом своей работа считает укрепление многостороннего сотрудничества и оживление работы ООН. В числе других приоритетов дипломат выделила равноправие полов, миграцию, окружающую среду, права людей с ограниченными возможностями, мир и безопасность, обновление системы ООН и экономический рост.

Напомним, в рамках Генассамблеи ООН 26 сентября ожидается выступление Президента Украин Петра Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, на заседание Генеральной ассамблеи ООН Украина готовит несколько "неприятных сюрпризов" для России, - сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.