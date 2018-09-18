12:14 18.09.2018 | Политика | Новости
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В Нью-Йорке во вторник откроется очередная сессия Генассамблеи ООН

Во вторник, 18 сентября, в Нью-Йорке откроется 73-я сессия Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.

В Нью-Йорке во вторник откроется очередная сессия Генассамблеи ООН

Председательствовать на сессии будет Мария Фернанд Эспинос Гарсес. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте ООН, накануне в Нью-Йорке завершилась 72-я сессия и ее председатель Мирослав Лайчак передал полномочия своей преемнице из Эквадора - Марии Фернанде Эспиносе.

Она уже принесла присягу и заверила, что приоритетом своей работа считает укрепление многостороннего сотрудничества и оживление работы ООН. В числе других приоритетов дипломат выделила равноправие полов, миграцию, окружающую среду, права людей с ограниченными возможностями, мир и безопасность, обновление системы ООН и экономический рост.

Напомним, в рамках Генассамблеи ООН 26 сентября ожидается выступление Президента Украин Петра Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, на заседание Генеральной ассамблеи ООН Украина готовит несколько "неприятных сюрпризов" для России, - сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.


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