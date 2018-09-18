США выдвинули обвинение России в несоблюдении санкций против КНДР

Власти США выдвинули обвинения Российской Федерации за то, что страна не придерживается санкций против Северной Кореи. Об этом заявила американский представитель Никки Хейли.
Свои обвинения американское правительство аргументирует тем, что российская сторона продолжает поставлять нефть в КНДР. Как передает Reuters, в текущем году таких случаев было зафиксировано около 150.
Хейли утверждает, что неоднократно у берегов КНДР были замечены танкеры, которые передавали нефть способом из судна на судно.
Американский представитель утверждает, что такие судна поставляли нефть неоднократно, а именно в апреле 2018 года.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений.