США выдвинули обвинение России в несоблюдении санкций против КНДР

Свои обвинения американское правительство аргументирует тем, что российская сторона продолжает поставлять нефть в КНДР. Как передает Reuters, в текущем году таких случаев было зафиксировано около 150.

Хейли утверждает, что неоднократно у берегов КНДР были замечены танкеры, которые передавали нефть способом из судна на судно.

Американский представитель утверждает, что такие судна поставляли нефть неоднократно, а именно в апреле 2018 года.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений.