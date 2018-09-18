09:26 18.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Состав членов ЦИК будет увеличен, - Парубий

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличение состава членов Центральной избирательной комиссии. Согласно информации на сайте парламента, обновленный список будет включать 17 политиков.

Состав членов ЦИК будет увеличен, - Парубий

Отмечается, что в текст документа будут внесены только единые правки – изменения состава от 15 до 17 человек. В данное время законопроект направлен на рассмотрение и утверждение комитета правовой политики и правосудия.

Кроме того, ранее гарант предлагал свои 14 кандидатур на 13 мест ЦИК.

Добавим, что такие действия были начаты с начала июня, из-за увольнения старого состава ЦИК.

Председатель ВР утверждает, что сделает все возможное для выбора новых честных и верных государству политиков ведомства.

Напомним, как сообщаось ранее "УРА-Информ", Верховная рада Украины должна рассмотреть вопрос Центральной избирательной комиссии. До конца дня фракции определятся с голосованием и уже у концу недели можно выйти на голосование.


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