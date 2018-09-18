Состав членов ЦИК будет увеличен, - Парубий

Отмечается, что в текст документа будут внесены только единые правки – изменения состава от 15 до 17 человек. В данное время законопроект направлен на рассмотрение и утверждение комитета правовой политики и правосудия.

Кроме того, ранее гарант предлагал свои 14 кандидатур на 13 мест ЦИК.

Добавим, что такие действия были начаты с начала июня, из-за увольнения старого состава ЦИК.

Председатель ВР утверждает, что сделает все возможное для выбора новых честных и верных государству политиков ведомства.

Напомним, как сообщаось ранее "УРА-Информ", Верховная рада Украины должна рассмотреть вопрос Центральной избирательной комиссии. До конца дня фракции определятся с голосованием и уже у концу недели можно выйти на голосование.