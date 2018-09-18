Российский МИД отреагировал на прекращение дружбы с Украиной

Кроме того, в российском министерстве отметили, что амбиции Киева в отношении политической ситуации полностью разрушают все правовые связи.

Также указывается на то, что нельзя так просто разрывать соглашения, которые строились годами и залаживались многими поколениями, это противоречит всем геополитическим интересам.

Российские политики добавили, что готовы к восстановлению дружеских отношений и политики между странами, однако со другой украинской властью.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении действи Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.