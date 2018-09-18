Российский МИД отреагировал на прекращение дружбы с Украиной

Накануне президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении дружбы между страной-агрессором Россией. Как сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ, такой шаг Украины деструктивный.
Кроме того, в российском министерстве отметили, что амбиции Киева в отношении политической ситуации полностью разрушают все правовые связи.
Также указывается на то, что нельзя так просто разрывать соглашения, которые строились годами и залаживались многими поколениями, это противоречит всем геополитическим интересам.
Российские политики добавили, что готовы к восстановлению дружеских отношений и политики между странами, однако со другой украинской властью.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении действи Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.