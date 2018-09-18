13:46 18.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада усилила соцзащиту военных из оккупированных территорий

Верховная Рада Украины внесла некие изменения в закон, который защищает правовой и социальный статус военнослужащих. Об этом сообщается на сайте парламента.

Рада усилила соцзащиту военных из оккупированных территорий

Отметим, что закон призван социально защищать и создавать благоприятные условия для украинских военных, которые приехали из оккупированных территорий.

Украинское правительство готово обеспечить военных и их семьи, которые боролись на востоке Украины всем необходимым. А именно: жильем или денежной компенсацией, возможность получить квартиру независимо от прописки по конкурсному порядку.

Добавим, что за принятие таких реформ проголосовали 269 народных избранников.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украине вступили в силу изменения, касающиеся закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", который позволит военнослужащим уходить в отпуск на более длительный период. Об этом говорится в тексте опубликованного на сайте Кабмина закона.


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