13:15 18.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Профильный комитет поддержал закрепление курса Украины в НАТО и Евросоюз

Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия во вторник, 18 сентября, поддержал законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно закрепления курса Украины в НАТО и Европейский союз.

Профильный комитет поддержал закрепление курса Украины в НАТО и Евросоюз

В голосовании приняли участие 20 членов комитета. При этом 18 из них выступили за закрепление курса Украины в Конституции. Об этом в кулуарах парламента рассказал журналистам председатель комитета Руслан Князевич,

По его словам, он уже распорядился передать соответствующий законопроект на рассмотрение в сессионный зал.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в парламенте проект изменений к Конституции Украины относительно стремления интеграции Украины в НАТО и в Европейский союз.

Как сообщал УРА-Информ, первый этап голосования парламента за внесение изменений в Конституцию в части закрепления курса Украины в НАТО и Европейский союз состоится в конце сентября. Голосования может произойти во вторую или третью пленарную неделю. Об этом в понедельник, 3 сентября, после встречи президента с представителями фракций парламента заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.


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