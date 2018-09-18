Представления ГПУ на трех депутатов передано на рассмотрение комитета

Как пояснил сам глава парламента, сегодня в Верховную Раду Украины поступило представление на согласие Рады на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.

Документы немедленно были переданы в комитет по вопросам регламента. Убежден, что парламент должен поддержать представление Генеральной прокуратуры своими голосами. Если народный депутат не виноват, он сможет, как и любой гражданин, доказать свою невиновность в суде, - уверен Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную раду Украины представления на нардепов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.