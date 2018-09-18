22:15 18.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Представления ГПУ на трех депутатов передано на рассмотрение комитета

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во вторник, 18 сентября, передал представления Генеральной прокуратуры Украины на трех народных депутатов на рассмотрение профильного комитета.

Представления ГПУ на трех депутатов передано на рассмотрение комитета

Как пояснил сам глава парламента, сегодня в Верховную Раду Украины поступило представление на согласие Рады на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.

Документы немедленно были переданы в комитет по вопросам регламента. Убежден, что парламент должен поддержать представление Генеральной прокуратуры своими голосами. Если народный депутат не виноват, он сможет, как и любой гражданин, доказать свою невиновность в суде, - уверен Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную раду Украины представления на нардепов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.


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