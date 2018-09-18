12:57 18.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий предлагает увеличить количество членов ЦИК до 17

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий предлагает увеличить количество членов Центральной избирательной комиссии.

Парубий предлагает увеличить количество членов ЦИК до 17

Соответствующий законопроект глава парламент внес во вторник, 18 сентября, на рассмотрение народным депутатам. Как пояснил сам Парубий сегодня, открывая утреннее пленарное заседание, документ, в частности, предусматривает увеличение количество членов комиссии с 15 до 17.

По его словам, цифра "15" не имеет принципиального значения, Это была калькой с Российской Федерации. Цифра "17" позволяет пройти процедуру обновления ЦИК так, что чтобы все фракции и группы были представлены в Центральной избирательной комиссии, - пояснил он свою точку зрения, добавив, что проект был внесен вечером 17 сентября под номером №9090 "О внесении изменения в статью 6 закона "О Центральной избирательной комиссии".

Напомним, в понедельник Парубий сообщил, что консультации по вопросу голосования за обновленный состав Центральной избирательной комиссии продлятся до 19 сентября. Спикер парламента предостерег депутатов, что оставить старый состав ЦИК с помощью политических интриг не удастся.

Как сообщал УРА-Информ, Парубий надеется, что депутаты в четверг проголосуют за смену членов ЦИК.


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