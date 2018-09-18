22:59 18.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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На Львовщине ввели мораторий на русскоязычный культурный продукт

Львовская областная рада во вторник, 18 сентября, ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

На Львовщине ввели мораторий на русскоязычный культурный продукт

Соответствующее решение было принято на сегодняшней сессии. Такое решение поддержали 57 депутатов, при 43 необходимых.

Таким образом, теперь в области нельзя использовать русскоязычный культурный продукт в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Местная рада также поручила Львовской областной государственной администрации принять меры по созданию межведомственной рабочей группы, которая займется проведением систематической разъяснительной работы о принятом решении.

При этом облрада рекомендует органам местного самоуправления области принять аналогичные решения по введению на соответствующей территории моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2016 году Львовская областная рада запретила выступление на территории области певцов и эстрадных исполнителей, которые гастролировали на территории России.


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