На Львовщине ввели мораторий на русскоязычный культурный продукт

Соответствующее решение было принято на сегодняшней сессии. Такое решение поддержали 57 депутатов, при 43 необходимых.

Таким образом, теперь в области нельзя использовать русскоязычный культурный продукт в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Местная рада также поручила Львовской областной государственной администрации принять меры по созданию межведомственной рабочей группы, которая займется проведением систематической разъяснительной работы о принятом решении.

При этом облрада рекомендует органам местного самоуправления области принять аналогичные решения по введению на соответствующей территории моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2016 году Львовская областная рада запретила выступление на территории области певцов и эстрадных исполнителей, которые гастролировали на территории России.