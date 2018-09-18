Как зарабатывают и тратят политические партии в Украине?

В 2018 году из государственного бюджета шестерым парламентским политическим партиям были начислены средства для финансирования их уставной деятельности во втором квартале 2018 года.

Так, политическая партия "Партия" Блок Петра Порошенко "Солидарность" получит финансирование в размере 32 миллионов 546 тысяч 214 гривен, партия "Народный фронт" - 33 миллиона 20 тысяч 75 гривен, "Оппозиционный блок" - 14 миллионов 65 тысяч 605 гривен, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 11 миллионов 106 тысяч 858 гривен, "Батькивщина" - 8 миллионо 471 тысяч 724 гривен, "Объединение "Самопомощь" получло 16 миллионов 365 тысяч 568 грн, а также дополнительно 12 миллионов 841 тысяч 756 гриве за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.

По данным Комитет избирателей Украины 99% расходов партий в 2018 году осуществлялись за средства бюджета. При этом только за первые три месяца года партии совокупно потратили 85,2 миллионов гривен из которых 84,4 миллионов были деньгами госбюджета.

В свою очередь "Народный фронт" потратил 20,2 миллионов бюджетных денег, БПП - 28,7 миллионов - 99%, "Оппозиционный блок" - 6,3 миллионов, "Самопомич" - 20 миллионов, "Радикальная партия"- 5,5 миллионов и "Батькивщина" - 4,2 миллионов гривен.

В первом квартале партии покупали за государственные средства даже такие товары первой необходимости, как моющие средства, пакеты для мусора, салфетки, полотенца, офисная бумага и картриджи, в частности, это касается "Радикальной партии".

Вместе с тем НФ и "Батькивщина" больше государственных средств потратили на аренду помещений, БПП и "Оппозиционный блок" на местные ячейки, РПЛ - на зарплаты, "Самопомич" - на материальные расходы и оплату услуг.

Традиционно часть средств партии направили на оплату рекламы в СМИ. Больше всего средств на пропаганду потратила "Самопомич" - 2,9 миллионов на издательскую деятельность.

Согласно словам главы КИУ Алексея Кошеля, зависимость партий от госсредств является опасной тенденцией. Если завтра партии перестанут получать эти деньги, то им фактически придется закрыть свои офисы и прекратить существование. И это вполне реально, если партии не наберут на следующих выборах 2% голосов. Тогда они автоматически потеряют право на госфинансирование, - пояснил он.

Таким образом, партиям приходится зарабатывать средства. С приближением осени, а значит и выборов, в Украине началась продажа политический сил, поскольку по закону принимать участие в выборах может лишь та партия, которая была создана не менее чем за год до даты выборов. А так, как регистрировать новые проекты уже поздно, пришло время скупать "старые".

В принципе ничего противощаконного в купле-продаже партий нет. В Украине не существует договора купли-продажи партии: проходит партсъезд, на котором учредители принимают решение выйти из руководящих органов, вместо них туда заходят другие люди, меняется устав и все. Тут вопрос стоит в цене и характере продажи.

В Украине вопросами купли-продажи партий занимаются как отдельные юристы, так и целые фирмы. Они к продаже рекомендуют как партии, которые предлагаются на рынке собственниками, так и ведущими посредниками.

Для этого нужно только физическое лицо, которые будут входить в управляющие органы, данные о юридическом адресе партии, а также данные об изменениях в названии и программе партии. Цена вопроса указана от 25 тысяч долларов, а в открытый доступ выложены данные о двух партиях.

Примечательно, что эти данные уже устарели и с приближение выборов, которые в 2019 году пройдут, как парламентские так и президентские, цены значительно подымаются.

Стоит напомнить, что Центральная избирательная комиссия на этот год утвердила объемы расходов на проведение выборов в следующем году. Проведение президентских выборов в 2019 году будет стоить 2,355 миллиарда, а парламентских - 1,950 миллиарда гривен. При этом в ЦИК пояснили, что такое значительное увеличение бюджетных расходов связано с риском кибератак в год выборов.

Таким образом, в этом году политические партии получили из бюджета 513 миллионов 671 тысячу 296 гривен и это сумма самая крупная сумма за последние три года государственного финансирования партий.

При этом, как свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, только 10% украинцев поддерживают государственное финансирование партий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине на сегодняшний день Министерство юстиции зарегистрировано 353 политические партии.

За госрегистрацию партии взимается административный сбор в размере 140 прожиточных минимумов для работоспособных лиц, который на сегодня составляет около 240 тысяч гривен.

Нацагентство по предотвращению коррупции может от госбюджета получить на финансирование политических партий 513 миллионов. Эта информация содержится в пояснительной записке к законопроекту "Про госбюджет Украины на 2018 год, который был обнародован на сайте парламента Украины.

К слову сказать, на дня правительство представило новые проект бюджет на 2019 год. Что и сколько будет выделено в следующем году для обслуживания украинских партий пока не известно, однако судя по данным представленным ЦИК, сумма будет заоблачной.