Депутаты во вторник займутся безопасностью на дорогах и защитой журналистов

Как сказано в повестка дня сегодняшнего заседания, опубликованного на сайте парламента, народные избранники также планируют во втором чтении рассмотреть усиление социальной защиты отдельных категорий из числа жертв нацистских преследований и политических репрессий.

В повестке дня также значатся изменения в законодательство о поддержке средств СМИ и социальной защите журналистов относительно противодействия пропаганде России, а также усиление защиты представителей бизнеса от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов.

Кроме того, на сегодняшнем заседании депутаты внесут изменения в некоторые законопроекты по внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная рада Украины в этот в четверг должна рассмотреть вопрос Центральной избирательной комиссии. До конца дня фракции определятся с голосованием и уже у концу недели можно выйти на голосование. Об этом в понедельник, 17 сентября, во время заседания согласительного совета парламента, заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий.