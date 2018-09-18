Европа призвала Российскую Федерацию освободить Сенцова

Со слов Юровой, она уже не впервые просит росиийские власти переосмотреть дело о свободе политзаключенного. По этому поводу, была отправлена очередная телеграмма, которая призывает обеспечить доступ к Сенцову украинской власти и украинскому омбудсмену.

По данным Радио Свобода, в случае положительного ответа на эту просьбу, правительство РФ продемонстрирует всему миру, как нужно соблюдать международное право и права человека.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", незаконно осужденный в российской тюрьму украинец Владимир Балух просит привести к нему нотариуса, для того чтобы оформить посмертное завещание. Соответствующую информацию подтвердила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.