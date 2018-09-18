15:50 18.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Европа призвала Российскую Федерацию освободить Сенцова

Министру юстиции Российской Федерации Александру Коновалову было отправлено письмо с просьбой повторно изучить все материалы об немедленном освобождении политзаключенного. В частности, режиссера Олега Сенцова. Соответствующее уведомление направила Европейский комиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

Европа призвала Российскую Федерацию освободить Сенцова

Со слов Юровой, она уже не впервые просит росиийские власти переосмотреть дело о свободе политзаключенного. По этому поводу, была отправлена очередная телеграмма, которая призывает обеспечить доступ к Сенцову украинской власти и украинскому омбудсмену.

По данным Радио Свобода, в случае положительного ответа на эту просьбу, правительство РФ продемонстрирует всему миру, как нужно соблюдать международное право и права человека.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", незаконно осужденный в российской тюрьму украинец Владимир Балух просит привести к нему нотариуса, для того чтобы оформить посмертное завещание. Соответствующую информацию подтвердила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.


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