Европа призвала Российскую Федерацию освободить Сенцова

Министру юстиции Российской Федерации Александру Коновалову было отправлено письмо с просьбой повторно изучить все материалы об немедленном освобождении политзаключенного. В частности, режиссера Олега Сенцова. Соответствующее уведомление направила Европейский комиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.
Со слов Юровой, она уже не впервые просит росиийские власти переосмотреть дело о свободе политзаключенного. По этому поводу, была отправлена очередная телеграмма, которая призывает обеспечить доступ к Сенцову украинской власти и украинскому омбудсмену.
По данным Радио Свобода, в случае положительного ответа на эту просьбу, правительство РФ продемонстрирует всему миру, как нужно соблюдать международное право и права человека.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", незаконно осужденный в российской тюрьму украинец Владимир Балух просит привести к нему нотариуса, для того чтобы оформить посмертное завещание. Соответствующую информацию подтвердила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.