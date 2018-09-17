Волкер рассказал, кто несет ответственность за успех переговоров на Донбассе

Об этом в интервью РБК-Украина заявил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер.

В частности, он считает, что до завершения выборов в Украине возможен любой прогресс по Донбассу. Он также напомнил, что продолжаются переговоры о перемирии, о введении миротворцев ООН и так далее.

Ранее Волкер заявил, что последствия убийства главаря самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко привели к тому, что Российская Федерация получила более жесткий контроль над "республиками" Донбасса.

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Петр Порошенко в четверг вечером, 13 сентября, провел встречу со специальным представителем США Куртом Волкером. Как сообщает пресс-служба главы государства, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. При этом стороны отметили важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупации украинской территории.