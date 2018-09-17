17:02 17.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Волкер рассказал, кто несет ответственность за успех переговоров на Донбассе

Прогресс в переговорах по мирному урегулированию на Донбассе на данный момент зависит от Российской Федерации.

Волкер рассказал, кто несет ответственность за успех переговоров на Донбассе

Об этом в интервью РБК-Украина заявил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер.

В частности, он считает, что до завершения выборов в Украине возможен любой прогресс по Донбассу. Он также напомнил, что продолжаются переговоры о перемирии, о введении миротворцев ООН и так далее.

Ранее Волкер заявил, что последствия убийства главаря самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко привели к тому, что Российская Федерация получила более жесткий контроль над "республиками" Донбасса.

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Петр Порошенко в четверг вечером, 13 сентября, провел встречу со специальным представителем США Куртом Волкером. Как сообщает пресс-служба главы государства, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. При этом стороны отметили важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупации украинской территории.


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