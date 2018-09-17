Верховный суд рассмотрел дело о неприкосновенности Надежды Савченко

Так, согласно решению суда признано законное снятие неприкосновенности с политика.

Ранее Савченко подала в суд иск, в котором попросила признать противоправной бездеятельность Рады по проверке достаточности, законности и обоснованности внесенных представлений на снятие с нее неприкосновенности.

Кроме того, она обращалась к суду с просьбой признать противоправными и отменить постановления парламента о предоставлении согласия на привлечение ее к уголовной ответственности и на задержание и арест.

Иск Савченко обосновывала тем, что оспариваемые постановления Рады приняты безосновательно, с превышением предоставленных законом полномочий и способом, не предусмотренным Конституцией и законами.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Шевченковский райсуд Киева вновь продлил арест народному депутату Надежде Савченко до 30 октября. Как отмечается, судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении политику меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.