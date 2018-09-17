В НАТО сомневается в активизации Украины и Грузии на пути в НАТО

Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по вопросам политики и безопасности Алехандро Альваргонсалес в интервью "Европейской правде".

По его мнению, это не входит в планы Альянса, дальнейшие решения будут приниматься исходя из реформ и ситуации. Кроме того, план действий по членству в НАТО сейчас не имеет фундаментального значения, главное - это проведение реформ, изложенных в Годовой национальной программе.

Он напомнил, что на последнем саммите НАТО страны-члены подтвердили решение Бухареста по Украине, что однажды она присоединится к Альянсу.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинским властям стоит обратить внимание на политическую ситуацию в стране, и регулировать ее с помощью переговоров.