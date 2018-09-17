В Москве обиделись на то, что Украина не хочет дружить с Россией

В Министерстве иностранных дел РФ выразили обеспокоенность инициативой Украины прекратить действие договора о дружбе сотрудничестве и партнерстве с РФ. Там выразили надежду, что отношения будут восстанавливать другие украинские политики.
Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.
В МИД отметили, что украинская власть демонстрирует готовность с легкостью разрушать отношения между странами.
Также в ведомстве вспомнили о многовековом общем прошлом, тесных духовных, культурных и родственных связях между Украиной и РФ.
Как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 17 сентября, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.