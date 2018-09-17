В Москве обиделись на то, что Украина не хочет дружить с Россией

Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

В МИД отметили, что украинская власть демонстрирует готовность с легкостью разрушать отношения между странами.

Также в ведомстве вспомнили о многовековом общем прошлом, тесных духовных, культурных и родственных связях между Украиной и РФ.

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 17 сентября, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.