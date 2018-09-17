17:59 17.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Москве обиделись на то, что Украина не хочет дружить с Россией

В Министерстве иностранных дел РФ выразили обеспокоенность инициативой Украины прекратить действие договора о дружбе сотрудничестве и партнерстве с РФ. Там выразили надежду, что отношения будут восстанавливать другие украинские политики.

В Москве обиделись на то, что Украина не хочет дружить с Россией

Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

В МИД отметили, что украинская власть демонстрирует готовность с легкостью разрушать отношения между странами.

Также в ведомстве вспомнили о многовековом общем прошлом, тесных духовных, культурных и родственных связях между Украиной и РФ.

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 17 сентября, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.


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