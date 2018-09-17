09:15 17.09.2018 | Политика | Новости
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В Эстонии начались крупные военно-морские учения

В Таллине в понедельник, 17 сентября в минной гавани начались крупнейшие в истории Эстонии военно-морские учения Mere-siil 2018.

В Эстонии начались крупные военно-морские учения

Во время учения будет отрабатываться деятельность руководящих структур ВМС и пройдет подготовка резервистов. Как сообщили в пресс-службе главного штаба Сил обороны, за последние 25 лет такие учебные сборы в военно-морском флоте еще не проводились.

Сегодня сборы начались с формирования частей, затем последуют подготовка срочников по специальностям, - рассказал командующий ВМС морской капитан Юри Саска.

По его словам, в маневрах, которые пройдут до 27 сентября, примут участие около 200 резервистов, кадровых военнослужащих, срочников и представителей военизированной добровольческой организации "Кайтселиит". К маневрам также привлечены представители департамента полиции и пограничной охраны, водного департамента и государственной канцелярии.

Резервисты будут отрабатывать действия с оружием, оказание первой медицинской помощи, компьютерное дело, охрану порта, разминирование, принципы управления подразделениями.

Ранее учения проводили отдельно по морским специальностям: для морских саперов, связистов, береговых подразделений, командиров подразделений резервистов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине в конце августа прошли совместные командно-штабные учения командования Военно-морских сил ВСУ с другими военными формированиями и правоохранительными органами "Шторм-2018". Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, в маневрах примут участие подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Сил специальных операций ВСУ, Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной службы специального транспорта Минобороны Украины.


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