В Эстонии начались крупные военно-морские учения

Во время учения будет отрабатываться деятельность руководящих структур ВМС и пройдет подготовка резервистов. Как сообщили в пресс-службе главного штаба Сил обороны, за последние 25 лет такие учебные сборы в военно-морском флоте еще не проводились.

Сегодня сборы начались с формирования частей, затем последуют подготовка срочников по специальностям, - рассказал командующий ВМС морской капитан Юри Саска.

По его словам, в маневрах, которые пройдут до 27 сентября, примут участие около 200 резервистов, кадровых военнослужащих, срочников и представителей военизированной добровольческой организации "Кайтселиит". К маневрам также привлечены представители департамента полиции и пограничной охраны, водного департамента и государственной канцелярии.

Резервисты будут отрабатывать действия с оружием, оказание первой медицинской помощи, компьютерное дело, охрану порта, разминирование, принципы управления подразделениями.

Ранее учения проводили отдельно по морским специальностям: для морских саперов, связистов, береговых подразделений, командиров подразделений резервистов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине в конце августа прошли совместные командно-штабные учения командования Военно-морских сил ВСУ с другими военными формированиями и правоохранительными органами "Шторм-2018". Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, в маневрах примут участие подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Сил специальных операций ВСУ, Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной службы специального транспорта Минобороны Украины.