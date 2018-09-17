12:54 17.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100203807:Polishuk

В четверг Рада сможет рассмотреть вопрос замены членов ЦИК, - Парубий

Верховная рада Украины в этот в четверг должна рассмотреть вопрос Центральной избирательной комиссии.

В четверг Рада сможет рассмотреть вопрос замены членов ЦИК, - Парубий

До конца дня фракции определятся с голосованием и уже у концу недели можно выйти на голосование. Об этом в понедельник, 17 сентября, во время заседания согласительного совета парламента, заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий.

По его словам, он уверен в положительном голосовании, поскольку накануне провел соответствующее совещание. Мы обменялись мнениями и договорились, что все фракции парламента до конца дня проговорят этот вопрос, чтобы до окончательного формирования повестки дня сессии, - прояснил Парубий, добавив, что он призывает депутатов провести консультации по поводу голосования.

Я сделаю все возможное, чтобы мы рассмотрели этот вопрос в этот четверг, не оттягивая, - пообещал глава парламента.

Напомним, голосование Верховной рады за обновление Центральной избирательной комиссии запланировано на 20 сентября.

Как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко призвал Верховную раду избрать новый состав ЦИК и принять решение о разблокировании избирательного процесса в объединенных территориальных общинах.


Поделиться
Читайте также:
 
На Филиппинах растет число погибших в результате тайфуна "Мангхут" Депутаты на этой неделе внесут изменения в Конституцию, - Парубий Наличный доллар в понедельник немного снизился Российские спецслужбы испытывают кризис из-за негативных последствий "проваленной" атаки в Солсбери
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив