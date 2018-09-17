В четверг Рада сможет рассмотреть вопрос замены членов ЦИК, - Парубий

До конца дня фракции определятся с голосованием и уже у концу недели можно выйти на голосование. Об этом в понедельник, 17 сентября, во время заседания согласительного совета парламента, заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий.

По его словам, он уверен в положительном голосовании, поскольку накануне провел соответствующее совещание. Мы обменялись мнениями и договорились, что все фракции парламента до конца дня проговорят этот вопрос, чтобы до окончательного формирования повестки дня сессии, - прояснил Парубий, добавив, что он призывает депутатов провести консультации по поводу голосования.

Я сделаю все возможное, чтобы мы рассмотрели этот вопрос в этот четверг, не оттягивая, - пообещал глава парламента.

Напомним, голосование Верховной рады за обновление Центральной избирательной комиссии запланировано на 20 сентября.

Как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко призвал Верховную раду избрать новый состав ЦИК и принять решение о разблокировании избирательного процесса в объединенных территориальных общинах.