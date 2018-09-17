09:41 17.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100203789:nastya

Украина создаст на Азовском море военно-морскую базу

До конца 2018 года Военно-морские силы Вооруженных сил Украины готовы создать военно-морскую базу. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Украина создаст на Азовском море военно-морскую базу

Как известно, в Бердянске уже спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Украинские власти планируют уже до конца текущего года создать военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины.

В ведомстве добавили, что военная база создаст условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Китая приняло решение построить первую военно-тренировочную базу в афганской провинции Бадахшан в рамках сотрудничества с Кабулом в борьбе с терроризмом.


Поделиться
Читайте также:
 
В России впервые за четыре года повысили ключевую ставку Швейцария призвала Россия не шпионить в стране В Эстонии начались крупные военно-морские учения Во Львовской области автобус столкнулся с легковушкой, десятки пострадавших - ФОТО
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив