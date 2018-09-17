Украина создаст на Азовском море военно-морскую базу

Как известно, в Бердянске уже спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Украинские власти планируют уже до конца текущего года создать военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины.

В ведомстве добавили, что военная база создаст условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Китая приняло решение построить первую военно-тренировочную базу в афганской провинции Бадахшан в рамках сотрудничества с Кабулом в борьбе с терроризмом.