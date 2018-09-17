Украина и Великобритания договорились о предоставлении помощи ВСУ

Главы оборонных ведомств Украины и Великобритании Степан Полторак и Гэвин Уильямсон договорились об взаимной работе в сфере обороны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Во время встречи двух министров, была договоренность о совместной работе между оборонными ведомствами страны и министрами. Для того, чтобы обменивается опытом и получать украинским специалистам больше знаний в этой сфере.
Кроме того, стороны одобрили содружество в военной и военно-технической сферах. Также Украине будет предоставлена консультационная помощь, для развития Вооруженных сил.
При этом, подымался вопрос о развитии помощи в сфере образования и обороны.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина будет двигаться в европейском направлении только в результате качественного образования граждан. Гарант страны считает, что украинцам необходимо европейское образовательное пространство.