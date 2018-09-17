Швейцария призвала Россия не шпионить в стране

Ведомство потребовало от России немедленно прекратить любую шпионскую деятельность на территории страны. Как сообщает Reuters, в МИДе, в частности, отметили, что в течение этого года трижды вызывал российского посла в Берне, чтобы выразить обеспокоенность по поводу подозрительных операций против организаций, базирующихся в Швейцарии, включая лабораторию, используемую для испытания химического оружия.

В минувшую пятницу швейцарская разведывательная служба сообщила, что проводила совместное расследование с коллегами из Великобритании и Нидерландов касательно российских граждан, которые пытались оказывать давление на лабораторию под Берном, где проводился анализ химических соединений, в том числе и нервно-паралитических веществ вроде Новичка.

Вместе с тем швейцарская газета Sonntags-Zeitung сообщила, что, согласно оценке разведки страны, каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии работает или работал разведчиком.

В свою очередь в посольстве РФ материалы швейцарских СМИ назвали "безосновательными" и "бездоказательными".

Как сообщал УРА-Информ, вчера в английском Солсбери полиция заявила, что двое человек, мужчина и женщина, сообщили о плохом самочувствии после посещения ресторана итальянской кухни Prezzo. В качестве меры предосторожности ресторан закрыли, на месте происшествия работают правоохранители.