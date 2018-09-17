НАТО считает, что ситуацию вокруг Украины нужно решать политическим путем, - Столтенберг

Соединенные Штаты Америки приняли решение о представлении Украине дополнительной материальной помощи. Об этом в интервью медиапорталу Axios, которое вышло в воскресенье, 16 сентября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, важно то, что Альянс поддерживает усилия по поиску политического решения путем переговоров, усилия по реализации минских соглашений. Мы не видим другого решения, кроме политического посредством переговорного процесса, - подчеркнул он.

Вместе с тем Столтенберг подтвердил, что блок и союзники "оказывают серьезную помощь Украине, политическую поддержку ее территориальной целостности и никогда не признает аннексию Крыма".

В частности, с его слов, эта помощь заключается в поддержке проводимых Киевом реформ, совершенствовании управления, киберпространства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс никогда не отступит под "российской угрозой".

По его словам, нынешняя политика Альянса в отношении Москвы состоит из простой формулы - быть твердыми, решительными в наших подходах к России, и, в то же время, искать диалога.