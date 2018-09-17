Москва будет провоцировать конфликты в связи автокефалией, - Филарет

Об этом свидетельствуют его сведения по материалам РБК-Украина.

Согласно словам Филарете, в данное время Российская Федерация старается активизировать силовое противостояние в таких местах, где их вообще не существует.

"Наша цель - провести все мирно, свободно, без насилия. Для нас это принципиальная позиция, потому что нам важно сохранить государство", - подчеркнул Филарет.

Также председадтель Украинской православной церкви Киевского патриархата подчеркнул, что другие храмы не будут провоцировать насилие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября. Экзархи Вселенского патриархата архиепископ Даниил и епископ Илларион прибыли в Украину для подготовки Собору Украинской церкви. Они проведут ряд встреч со всеми сторонами, которые обращались к патриарху Варфоломею с просьбой о томосе.