Луценко в понедельник намерен вернуть в Раду представления на снятие неприкосновенности с четырех депутатов

Генпрокурор ожидает, что парламент рассмотрит их в начале октября. Об этом в субботу, 15 сентября, в кулуарах 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии сообщил журналиста Луценок.

По его словам, буквально понедельник он подпишет эти документы повторно. Они поступят в комитет. Согласно процедуре, у фигурантов есть пять дней на дачу пояснений, еще семь дней отводится парламентскому комитету на рассмотрение представлений, пояснил генеральный прокурор, добавив, что после этого у Рады будет 21 день на рассмотрение поданных представлений на пленарном заседании.

Луценко спрогнозировал, что Верховная Рада рассмотрит их через одну пленарную неделю и напомнил, что раньше он уже вносил в парламент эти представления.

Кроме того, он не исключил, что количество представлений о снятии неприкосновенности с парламентариев может увеличиться.

Луценко также заверил, что сейчас на его столе других представлений от САП и НАБУ нет, представление о снятии неприкосновенности с главы парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

Напомним, пленарная неделя парламента состоится 18-21 сентября. После этого Верховная Рада будет работать в пленарном режиме 2-5 октября.

Как сообщал УРА-Информ, 13 сентября министру Омеляну сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины. В свою очередь, сам Омелян связывает подозрение в незаконном обогащении с проводимыми им реформами, начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко.