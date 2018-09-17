Климкин назвал основную цель России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что основной целью России является фрагментация Украины. Об этом он рассказал в ходе седьмого евроатлантического форума в Киеве.
Кроме того, министр подметил, что Россия стремится создать в Украине пророссийскую реальность. Климкин подметил, что на конференциях с участием российских экспертов эта тема является основной в отношении Украины и ее будущего.
Также он добавил, что российские политики работают над созданием внешнего врага, ведь это важный элемент внутренней и другой стабильности.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Одессе Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который через соцсети антиукраински агитировал народ. Отмечается, что агитатору сообщено о подозрении, и решается вопрос об избрании меры пересечения.