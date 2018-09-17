Известному британскому политику запрещен въезд в Украину

В список персон нон грата в Украине попал известный британский коммунист Эндрю Мюррея. Его считают одним из главных стратегов лидера оппозиционной Лейбористской партии Британии Джереми Корбина. Соответствующие сведения передает издание Daily Mail.
Как известно, политику на три года запрещен въезд в Украину, а в этот список он попал еще в июне.
В СБУ заявили, что Мюррей был внесен в список из-за того, что считается частью глобальной пропагандистской сети Путина, продавая русскую ложь, особенно в отношении Крыма и войны на востоке Украины. Такие действия считаются потенциальной угрозой национальной безопасности страны.
По информации источников, после того как РФ аннексировала Крым, а также ввела войска в Донбасс, Мюррей использовал SARU, чтобы информировать Европу о том, что конфликт в Украине – это война, проводимая киевским правительством против народа, осуществляющего свое право на самоуправление.
Он также заявлял, что Киев в конфликте в Донбассе потакает желаниям Евросоюза и НАТО. Помимо этого, Мюррей не раз выражал сомнения в причастности России к трагедии с Boeing МН-17 в Донбассе.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховной Раде Украины предлагают штрафовать телевизионные каналы, в эфире которых звучат высказывания, оправдывающие или признающие правомерную оккупацию территории Украины, если такая трансляция имеет целью разжигание вражды и ненависти.