Как известно, политику на три года запрещен въезд в Украину, а в этот список он попал еще в июне.

В СБУ заявили, что Мюррей был внесен в список из-за того, что считается частью глобальной пропагандистской сети Путина, продавая русскую ложь, особенно в отношении Крыма и войны на востоке Украины. Такие действия считаются потенциальной угрозой национальной безопасности страны.

По информации источников, после того как РФ аннексировала Крым, а также ввела войска в Донбасс, Мюррей использовал SARU, чтобы информировать Европу о том, что конфликт в Украине – это война, проводимая киевским правительством против народа, осуществляющего свое право на самоуправление.

Он также заявлял, что Киев в конфликте в Донбассе потакает желаниям Евросоюза и НАТО. Помимо этого, Мюррей не раз выражал сомнения в причастности России к трагедии с Boeing МН-17 в Донбассе.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховной Раде Украины предлагают штрафовать телевизионные каналы, в эфире которых звучат высказывания, оправдывающие или признающие правомерную оккупацию территории Украины, если такая трансляция имеет целью разжигание вражды и ненависти.