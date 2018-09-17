01:00 17.09.2018 | Политика | Новости
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Эрдоган намерен говорить с Путиным о ситуации в сирийском Идлибе

Президент Турции Реджепом Эрдоганом в понедельник, 17 сентября, встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Эрдоган намерен говорить с Путиным о ситуации в сирийском Идлибе

Он намерен обсудить ситуацию с возможным наступлением на сирийскую провинцию Идлиб, которая остается последним опорным пунктом для повстанцев. Как соощает Радио Свобода, встреча должна состояться в российском Сочи ровно через десять дней после того, как Эрдоган, Путин и иранский президент Хасан Роугани не смогли достичь компромисса по Идлиб.

Президент Турции, поддерживает повстанцев, предупреждал, что ожидаемое наступление на провинцию может спровоцировать "кровавую бойню".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Эрдоган обвинил Дамаск в подготовке массированного наступления на Идлиб.


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