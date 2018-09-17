Депутаты на этой неделе внесут изменения в Конституцию, - Парубий

В части парламент должен закрепить курс Украины в НАТО и Европейский союз. Об этом в понедельник, 17 сентября, во время согласительного совета парламента заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий.

Он также подчеркнул, что на этой неделе депутаты должны проголосовать снятие депутатской неприкосновенности.

Я считаю, что надо рассмотреть и другие изменения в Конституцию, которые есть в повестке дня. В частности, два представления, которые мы направили в КСУ по поводу неприкосновенности. Комитет дал постановление, которым определил порядок рассмотрения этих вопросов. Я считаю, что в четверг мы сможем рассмотреть и этот вопрос изменений в Конституцию, - отметил глава парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава комитета Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко заявила, что ВР планирует проголосовать в первом чтении за президентский законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию в части закрепления курса Украины на членство в НАТО и Евросоюз в четверг, 20 сентября. По словам депутата, законопроект уже прошел несколько комитетов.