12:15 17.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100203805:Polishuk

Депутаты на этой неделе внесут изменения в Конституцию, - Парубий

Главными вопросами текущей пленарной недели в Верховной раде Украины станет внесение изменений в Конституцию Украины.

Депутаты на этой неделе внесут изменения в Конституцию, - Парубий

В части парламент должен закрепить курс Украины в НАТО и Европейский союз. Об этом в понедельник, 17 сентября, во время согласительного совета парламента заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий.

Он также подчеркнул, что на этой неделе депутаты должны проголосовать снятие депутатской неприкосновенности.

Я считаю, что надо рассмотреть и другие изменения в Конституцию, которые есть в повестке дня. В частности, два представления, которые мы направили в КСУ по поводу неприкосновенности. Комитет дал постановление, которым определил порядок рассмотрения этих вопросов. Я считаю, что в четверг мы сможем рассмотреть и этот вопрос изменений в Конституцию, - отметил глава парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава комитета Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко заявила, что ВР планирует проголосовать в первом чтении за президентский законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию в части закрепления курса Украины на членство в НАТО и Евросоюз в четверг, 20 сентября. По словам депутата, законопроект уже прошел несколько комитетов.


Поделиться
Читайте также:
 
Наличный доллар в понедельник немного снизился Российские спецслужбы испытывают кризис из-за негативных последствий "проваленной" атаки в Солсбери ОгоЯкіЛюди: презентация книги "Энциклопедии детских талантов" В Украине повысились ставки по депозитам для всех валют
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив