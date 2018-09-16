США начнут строительство оперативного центра в Очакове

Об этом передает пресс-служба украинских ВМС.

Так, строительством оперативного центра в Очакове, где дислоцируется украинская 5-я бригада надводных кораблей, займется 1-й мобильный строительный батальон американских ВМС с августа 2017 года.

В рамках программы на территории Очакова планируется разместить три военных объекта. Кроме оперативного центра, американские военные построят ремонтную мастерскую для катеров, а также контрольно-пропускные пункты по площади базы.

Таким образом, оперативный центр будет использоваться украинцами при проведении военно-морских и общевойсковых учений

Как сообщалось в "УРА-Информ", США и Украина находятся на финальной стадии переговоров о бесплатной передаче Киеву американских катеров класса Айленд для усиления нашего флота в Черном и Азовском морях.