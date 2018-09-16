17:51 16.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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США начнут строительство оперативного центра в Очакове

США готовы организовать строительство оперативного центра ВМС Украины в Очакове при участии военнослужащих инженерно-строительных частей ВМС США.

США начнут строительство оперативного центра в Очакове

Об этом передает пресс-служба украинских ВМС

Так, строительством оперативного центра в Очакове, где дислоцируется украинская 5-я бригада надводных кораблей, займется 1-й мобильный строительный батальон американских ВМС с августа 2017 года. 

В рамках программы на территории Очакова планируется разместить три военных объекта. Кроме оперативного центра, американские военные построят ремонтную мастерскую для катеров, а также контрольно-пропускные пункты по площади базы.

Таким образом, оперативный центр будет использоваться украинцами при проведении военно-морских и общевойсковых учений

Как сообщалось в "УРА-Информ", США и Украина находятся на финальной стадии переговоров о бесплатной передаче Киеву американских катеров класса Айленд для усиления нашего флота в Черном и Азовском морях. 


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