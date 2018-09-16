КНДР готова раз и навсегда покончить с конфликтом на Корейском полуострове

Об этом передает Yonhap.

Сообщается, что в столице северокорейского государства отправился огромный почт различных представителей и делегатов от Сеула. Всего из страны выехало 93 человека, среди которых чиновники и репортеры. Они пересекли границу стран на 19 автобусах.

Напомним, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправиться в Северную Корею во вторник, 18 сентября 2018. Проведения встречи двух лидеров запланировано на четверг. Для южнокорейского лидера это будет первая поездка в КНДР в качестве главы государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее правительство Южной Кореи предлагает КНДР подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр 2032 года.