Финляндия боится военный провокаций со стороны российской границы

По его словам, государству уже не раз предлагалось стать "под ядерный зонтик" Альянса, у страны есть возможность присоединиться к НАТО, но страна граничит с Россией и не хочет конфликтовать с соседом, гораздо более могущественным в милитарном плане, нежели Финляндия.

"Мы не можем изменить географию. Мы соседи, и у нас есть общая граница в 1300 километров. Это примерно такая же граница, как у нас вместе с другими странами ЕС и НАТО", - подчеркнул Ниинисте.

В случае, если Финляндия все-таки решиться стать членом НАТО, то Россия будет вынуждена реагировать на продвижение инфраструктур НАТО своими силами в Карелии, этого нам не нужно, отметил глава государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс никогда не отступит под "российской угрозой".