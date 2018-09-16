16:08 16.09.2018 | Политика | Новости
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Финляндия боится военный провокаций со стороны российской границы

Президент Финляндии Саули Ниинисте отказывается вступать в НАТО из-за возможности быть уничтоженными Россией. Об этом передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Финляндия боится военный провокаций со стороны российской границы

По его словам, государству уже не раз предлагалось стать "под ядерный зонтик" Альянса, у страны есть возможность присоединиться к НАТО, но страна граничит с Россией и не хочет конфликтовать с соседом, гораздо более могущественным в милитарном плане, нежели Финляндия.

"Мы не можем изменить географию. Мы соседи, и у нас есть общая граница в 1300 километров. Это примерно такая же граница, как у нас вместе с другими странами ЕС и НАТО", - подчеркнул Ниинисте.

В случае, если Финляндия все-таки решиться стать членом НАТО, то Россия будет вынуждена реагировать на продвижение инфраструктур НАТО своими силами в Карелии, этого нам не нужно, отметил глава государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс никогда не отступит под "российской угрозой".


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