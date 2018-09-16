Депутаты потребовали от Сытника отчитается о работе НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник в понедельник выступит с отчетом на пленарной сессии Верховной Рады. Об этом сообщается в повестке дня комитета ВРУ.
В обязанности Сытника входит ежеквартальный отчет о борьбе с топ-коррупционерами в Украине. На прошлой неделе было задержано несколько лиц из министерского руководства, что вызвало некоторые подозрения о "подставном" расследовании дел, которые, вероятно, могли быть открыты по заверения "третьих" сторон.
Кроме слушаний Сытника, в понедельник также планируется рассмотреть в первом чтении законы "О предотвращении коррупции", "О внесении изменений в некоторые законы относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц".
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос первого заместителя главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.