Депутаты потребовали от Сытника отчитается о работе НАБУ

В обязанности Сытника входит ежеквартальный отчет о борьбе с топ-коррупционерами в Украине. На прошлой неделе было задержано несколько лиц из министерского руководства, что вызвало некоторые подозрения о "подставном" расследовании дел, которые, вероятно, могли быть открыты по заверения "третьих" сторон.

Кроме слушаний Сытника, в понедельник также планируется рассмотреть в первом чтении законы "О предотвращении коррупции", "О внесении изменений в некоторые законы относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос первого заместителя главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.