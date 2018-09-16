Британцы хотят провести повторный Brexit

По его словам, Лондону до сих пор, то бишь спустя два года после судьбоносного принятия решения о выходе Британии из состава ЕС, не удалось выполнить свою задачу по заключению выгодного соглашения с Евросоюзом, поэтому пора дать людям возможность высказаться.

"Грустная правда заключается в том, что Терезе Мэй не удалось согласовать позицию по Brexit со своей партией, не говоря уже о соглашении с Евросоюзом", - делиться своими мыслями Хан.

Мэр не видит перспектив дальнейшего "одиночества" для Британии, у страны на сегодняшний день есть два варианта: выйти из ЕС с "плохим соглашением", или выход без соглашения вовсе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", платить Европейскому союзу финансовую компенсацию за выход из блока, если не будет достигнуто соглашение с Брюсселем, Великобритания не будет.