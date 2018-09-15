16:26 15.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сначала Украина, потом Грузия, - Альваргонсалес

Заместитель генсекретаря НАТО по вопросам политики и политики безопасности Алехандро Альваргонсалес твердо утверждает, что расширение НАТО на восток невозможно без участия в блоке Украины. 

Сначала Украина, потом Грузия, - Альваргонсалес

Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".

По его словам, геополитическое положение Украины не оставляет никаких других аргументов для сомнений о включении страны в состав Альянса. 

Украина приложила много усилий в течение последних четырех лет в плане реформ, однако дата ее членства будет откладываться до тех пор, пока страна не сделает все возможное, чтобы урегулировать свои территориальные проблемы.

"Это произойдет как только соответствующее решение станет возможным. Украине пообещали, что она станет членом НАТО в Бухаресте в 2008 году. А в Брюсселе признали стремление Украины и подтвердили Бухарестские решение", - подчеркнул Альваргонсалес.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Верховная рада Украины планирует на заседании 20 сентября, проголосовать в первом чтении за президентский законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию в части закрепления курса Украины на членство в НАТО и Евросоюз. 


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