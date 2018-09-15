Мы не боимся российских империалистов и не отступим перед их напором, - Столтенберг

По его словам, нынешняя политика Альянса в отношении Москвы состоит из простой формулы - быть твердыми, решительными в наших подходах к России, и, в то же время, искать диалога. НАТО не будет, и никогда не было заинтересовано в конфронтации, с Россией, однако Москва готова использовать военную силу против соседей, и в этом убедилась Украина, подчеркнул генсек.

Столтенбергу задавали множество вопросов о будущем финансировании блока, особенно слушателей интересовал вопрос вклада Германии в поддержание Альянса на фоне растущей угрозы РФ в Восточной Европе, на что он ответил следующим образом: "именно по этой причине союзники по НАТО увеличили расходы на оборону - впервые после окончания "холодной войны".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее заместитель генсекретаря НАТО по вопросам политики и политики безопасности Алехандро Альваргонсалес твердо утверждает, что расширение НАТО на восток невозможно без участия в блоке Украины.