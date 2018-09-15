17:27 15.09.2018 | Политика | Новости
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Иран намерен возобновить свою ядерную программу

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зарифе заявил, что Тегеран намерен вновь начать добывать уран для возобновления ядерных испытаний. Об этом передает DW.

Иран намерен возобновить свою ядерную программу

По его словам, США и ЕС не прекращают постоянные выпады в сторону Ирана в экономической плоскости. Пассивность позиций третьих сторон может вылиться в разрыв ядерной сделки, подписанной в 2015 году.

"Европейцы и прочие подписанты должны действовать, чтобы компенсировать последствия санкций США", - отметил Зарифе. 

Денонсация договора может привести к процессу возобновления Ираном обогащенного урана для проведения ядерных испытаний. Ядерная сделка - это не цель, а средство, если она не будет отвечать национальным интересам Ирана, то Тегеран выйдет из нее.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Иран выйдет из ядерной сделки, если она не будет отвечает его национальным интересам.


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