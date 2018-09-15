Иран намерен возобновить свою ядерную программу

По его словам, США и ЕС не прекращают постоянные выпады в сторону Ирана в экономической плоскости. Пассивность позиций третьих сторон может вылиться в разрыв ядерной сделки, подписанной в 2015 году.

"Европейцы и прочие подписанты должны действовать, чтобы компенсировать последствия санкций США", - отметил Зарифе.

Денонсация договора может привести к процессу возобновления Ираном обогащенного урана для проведения ядерных испытаний. Ядерная сделка - это не цель, а средство, если она не будет отвечать национальным интересам Ирана, то Тегеран выйдет из нее.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Иран выйдет из ядерной сделки, если она не будет отвечает его национальным интересам.