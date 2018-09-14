Украинские десантники будут принимать участие в военных учениях в Германии

Об этом во время брифинга, 14 сентября, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, десантники будут учится на полигоне возле города Хохенфельс. Известно, что такие учения будут проводится командованием США в Европе для оценки готовности одной из боевых бригад американской армии.

Спикер утверждает, что маневры Saber Junction стартовали четвертого сентября и продлятся до конца месяца.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Российской Федерации стартовали военные учения "Восток-2018", которые станут крупнейшими за всю современную историю России.