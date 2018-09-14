Украина пока не может отказаться от кредитов, - Порошенко

Об этом стапло известно во время прямого эфира главы государства на его странице в соцсети Facebook, 14 сентября.

Как отметил Порошенко, до тех пор пока в стране будут лишь только надеется на внешнюю помощь, до того времени Украина никогда не станет успешной. Также лидер станы подчеркнул, что он совместно с командой все больше внимания надеется на собственные силы.

"Мы значительно увереннее сейчас стоим на ногах. И в принципе мы могли бы уже и отказаться от внешних заимствований, если бы не необходимость отдавать старые долги", - сказал Порошенко.

Вместе с тем Президент вспомнил и то, что сейчас многие показывают свое негодование касательно сотрудничества страны с МВФ. При этом, "доброжелатели" забывают, что с 2007 по 2010 государственный долг увеличился на 26 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что кредит в размере 1 миллиарда евро от Европейского Союза воземел действия.