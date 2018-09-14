Украина не будет выплачивать России "откат" бывшего президента Януковича

Напомним, что еще в 2017 году Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона. Тогда суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов.

Украинская сторона считает, что эти деньги могла получить экс-президент Украины Виктор Янукович за "отказ" от евроинтеграционного пути страны.

В свою очередь, сумму купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, штрафные проценты должны были быть погашены немедленно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Апелляционный суд Англии поддержал апелляцию Украины в споре с Российской Федерацией по так называемому "долгу Януковича" на три миллиарда долларов.