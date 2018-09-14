Украина не будет выплачивать России "откат" бывшего президента Януковича

Сегодня, 14 сентября, Украина выиграла апелляцию в суде Лондона по решению относительно долларового долга перед РФ. Об этом передает Bloomberg.
Напомним, что еще в 2017 году Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона. Тогда суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов.
Украинская сторона считает, что эти деньги могла получить экс-президент Украины Виктор Янукович за "отказ" от евроинтеграционного пути страны.
В свою очередь, сумму купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, штрафные проценты должны были быть погашены немедленно.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Апелляционный суд Англии поддержал апелляцию Украины в споре с Российской Федерацией по так называемому "долгу Януковича" на три миллиарда долларов.