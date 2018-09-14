Санкции против России вступят в законную силу

Информация об этом опубликована в "Официальном журнале" Евросоюза.

Отметим, что данные ограничения будут продлены из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на пол года.

Санкции касаются 155 физических лиц и 44 организации. В результате этого будут заморожены активы физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Европейский Союз принял решение официального продления индивидуальных санкции против России за ее продолжительную агрессию в Украине.