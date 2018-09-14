09:31 14.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко внес свои коррективы в Нацсовет реформ

Глава государства Петр Порошенко внес коррективы в состав членов Национального совета реформ. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте Администрации президента.

Порошенко внес свои коррективы в Нацсовет реформ

Так из старого списка президент вывел Дмитрия Шимкива, экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, Бориса Ложкина, экс-министра финансов Александра Данилюка, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову, народного депутата Сергея Рыбалку и экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Кроме того, в соответствии с этим же документом в состав Нацсовета реформ вошли заместитель главы Администрации президента Сергей Марченко, исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова и заместитель главы Администрации президента Сергей Марченко и глава Национального банка Яков Смолий.

Добавим, что Национальный совет реформ, является консультативно-совещательным органом, который помогает осуществлять мониторинг и реализацию реформ.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко анонсировал подписание Закона Украины "О валюте" завтра, четвертого июля. По словам президента, будет подписан закон о валюте, который был подан парламентом и это будет наибольшая либерализация.


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