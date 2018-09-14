Полтава лишилась своего городского главы

Свои голоса за отставку мэра отдали 29 из 42 депутатов горсовета. На сайте издания сообщается, что официальной причиной для отставки мэра является "многочисленные нарушения Конституции и законов Украины, прав и свобод граждан".

Напомним, что Мамай руководил Полтавой более 8 лет. Еще в 2010 году он впервые заступил на этот пост. С тех пор он был несменяемым городским главой два срока под ряд. Мамай не принадлежал к президентской команде депутатов от "Блока Петра Порошенка", а потому его отставка могла быть простым конфликтом интересов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что уходить в отставку не собирается.