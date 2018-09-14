Полтава лишилась своего городского главы

Депутаты Полтавского городского совета приняли решение об срочном освобождении от исполнения обязанностей Александра Мамая. Об этом передает "Полтавщина".
Свои голоса за отставку мэра отдали 29 из 42 депутатов горсовета. На сайте издания сообщается, что официальной причиной для отставки мэра является "многочисленные нарушения Конституции и законов Украины, прав и свобод граждан".
Напомним, что Мамай руководил Полтавой более 8 лет. Еще в 2010 году он впервые заступил на этот пост. С тех пор он был несменяемым городским главой два срока под ряд. Мамай не принадлежал к президентской команде депутатов от "Блока Петра Порошенка", а потому его отставка могла быть простым конфликтом интересов.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что уходить в отставку не собирается.