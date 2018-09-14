Миссия ООН продолжает регистрировать случаи нарушения прав человека в Крыму

Отмечается, что российские власти полностью разрушили правовую и судовую систему в отношении 94 особей.

Также миссией было зафиксировано 19 безосновательных арестов и 4 случая похищений. В десятках насильственных исчезновений, по которым не закончен строк отчетного периода, уже вынесены приговоры. Кроме того, задокументированы случаи насильственных пыток, в отношении задержанных.

Предполагается, что таких случаев может быть на самом деле больше, так как "власть" может не публиковать всех данных.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", помочь в деоккупации Донбасса способна миротворческая миссия Организации объединенных наций. Дорожная карта по введению миротворцев на востоке предложена в рамках Нормандского формата.