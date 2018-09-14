10:21 14.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100203616:nastya

Миссия ООН продолжает регистрировать случаи нарушения прав человека в Крыму

В оккупированном Российской Федерацией Крыму продолжает работать мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине. Согласно последним данным организации было задокументировано 81 случай нарушений прав человека.

Миссия ООН продолжает регистрировать случаи нарушения прав человека в Крыму

Отмечается, что российские власти полностью разрушили правовую и судовую систему в отношении 94 особей.

Также миссией было зафиксировано 19 безосновательных арестов и 4 случая похищений. В десятках насильственных исчезновений, по которым не закончен строк отчетного периода, уже вынесены приговоры. Кроме того, задокументированы случаи насильственных пыток, в отношении задержанных.

Предполагается, что таких случаев может быть на самом деле больше, так как "власть" может не публиковать всех данных.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", помочь в деоккупации Донбасса способна миротворческая миссия Организации объединенных наций. Дорожная карта по введению миротворцев на востоке предложена в рамках Нормандского формата.


Поделиться
Читайте также:
 
ООН направила на территорию ОРДЛО грузовик с гуманитаркой НАБУ готовит подозрение замглавы СБУ Демчине "Радикал" Лозовой готов взять на поруки Омеляна Отравление детей в школе: в Днепре школа закрыта на карантин
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив